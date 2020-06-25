شاهد.. أحدث صورة للمعتقل خالد الدوسري من سجنه بأمريكا

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نشر محامي السجين خالد الدوسري صورة حديثة لموكله من داخل معتقله في أمريكا. نشر محامي السجين خالد الدوسري صورة حديثة لموكله من داخل معتقله في أمريكا. وتفاعل الكثير مع صورة "الدوسري" بعد أن نشرها المحامي سعود بن قويد عبر حسابه في موقع "تويتر"، وعلق عليها : "أحبتي.. صورة حديثة جداً للسجين خالد الدوسري".

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