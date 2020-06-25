شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. بيع سيارة «تالفة» ملك مواطن من الخرج بـ 70 مليون دولار بأمريكا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرج (صدى): وثق مواطن فيديو مثير للدهشة، للحظة بيع سيارة تعود لشخص يسكن في الخرج ورثها لأبنائه مقابل مبلغ مالي ضخم. وثق مواطن فيديو مثير للدهشة، للحظة بيع سيارة تعود لشخص يسكن في الخرج ورثها لأبنائه مقابل مبلغ مالي ضخم. وقال موثق الفيديو إن السيارة كانت "تالفة" بأمر من البلدية، وتم إرسالها إلى أمريكا وعٌرضت في مزاد، وبيعت بـ ٧٠ مليون دولار، تقريبا ٢٥٠ مليون ريال .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. بيع سيارة «تالفة» ملك مواطن من الخرج بـ 70 مليون دولار بأمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.