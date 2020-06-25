شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تكشف عن أسماء المدن التي سجلت فيها حالات وفاة بكورونا الأربعاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):أعلنت وزارة الصحة ، عن تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بكورونا ، حيث ارتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الفيروس إلى 1387 حالة وفاة.
وأكدت الوزارة أن المتوفين توزعوا في مدن المملكة ، حيث توفي 17 شخصا في الرياض ، و 9 في جدة، و 4 في مكة المكرمة و 4 في الدمام ، و 2 في أبها و 2 في القويعية، ومتوفى واحد في كل من المدينة المنورة وخميس مشيط .
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