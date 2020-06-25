شكرا لمتابعة خبر عن أمريكا تعتبر المملكة الدولة الأفضل للنساء عربيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

تواجدت المملكة في صدارة أفضل دول العالم العربي للنساء في عام 2020؛ وفقًا لتقرير CEOWORLD الأمريكي.

ولفت التقرير إلى أن معايير المساواة، وعوامل اقتصادية، والاندماج الاجتماعي، والحقوق، والشعور بالأمان، وتعليم المرأة، وتمكين المرأة، والاهتمام بحقوق الإنسان، جميعها أسباب ساهمت في صدارة المملكة.

وجاءت سلطنة عُمان في المرتبة الثانية عربيًّا، الأردن ثالثًا، الإمارات في المرتبة الرابعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت الجزائر فالسودان وقطر والكويت في المرتبة السادسة والسابعة والثامنة، ولبنان حلت في المرتبة التاسعة، وليبيا في المرتبة العاشرة.