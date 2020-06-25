استئصال 150 سم من أمعاء مريض بجراحة معقّدة داخل مستشفى العارضة

أنهت معاناة تهتّك الأمعاء والنزف الحادّ..
تمكّن فريق جراحي بمستشفى العارضة العام، من إنقاذ حياة مصاب كان يعاني آلامًا حادة جراء إصابته بنزف وتهتّك في الشرايين المعوية.
وبمجرد وصول المريض للمستشفى، تم إدخاله غرفة العمليات لاستكشاف البطن؛ حيث تبين إصابته بنزف حادّ وتهتّك بالأمعاء الدقيقة والقولون، إضافةً إلى تهتّك في الشرايين المعوية.
وبعد إجراء الفحوصات والأشعات اللازمة، قام الفريق الجراحي باستئصال حوالي 150 سم من الأمعاء شديدة التهتك، ومعالجة التهتكات في أكثر من خمسة مواضع، ثم توصيل القولون وإعادة أغشية البطن إلى وضعها الصحيح.
العملية استغرقت زهاء خمس ساعات، كلّلها الله بالنجاح، وأصبح المريض يتمتع بصحة جيدة، ولم يعد يعاني أي مشاكل في الهضم.
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