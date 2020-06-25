محافظ حفر الباطن يُدشّن تطوير وحدة العناية المركزة بمستشفى الملك خالد

دشّن محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود، اليوم الأربعاء، تطوير وحدة العناية المركّزة بمستشفى الملك خالد، بحضور مدير الشؤون الصحية بالمحافظة ناصر الصافي.

وخلال الفعالية، استعرض مدير الشؤون الصحية مكوّنات وحدة العناية المركزة، مؤكدًا زيادة السعة السريرية من 16 إلى 36 سريرًا، كما تم تزويد الوحدة بأجهزة التنفس الصناعي وإنعاش القلب، إضافة إلى أجهزة مراقبة المريض، وغرف سالبة الضغط، بما يُعزز قدرة المستشفى على الأداء في تقديم الخدمات للمرضى.

وعقب هذا العرض، وجّه المحافظ الشكر والتقدير لأبطال صحة حفر الباطن، مثمنًا جهود الكوادر الإدارية والطبية والتمريضية والفنية على ما يقومون به من جهود متواصلة في تعزيز الإجراءات والاحترازات الوقائية والعلاجية كافة؛ لمواجهة فيروس «كورونا المستجد».

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وتقدم الصافي بالشكر والتقدير للمحافظ، على رعايته الكريمة لتدشين وحدة العناية المركزة، وما يحظى به القطاع الصحي من دعم واهتمام من جانب القيادة، وبمتابعة وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة.

وأوضح مدير الشؤون الصحية، أن عدد أَسِرَّةِ العناية المركزة في مستشفيات الوزارة بحفر الباطن بلغت 65 سريرًا، مجهزة على أحدث مستوى طبي، ومدعومة بكوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الحالات الطبية الحرجة.

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