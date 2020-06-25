أخبار السعودية في 24 ساعة..  إيداع رواتب المتقاعدين الخميس والموظفين الأحد.. والصحة تكشف إجراءات أسرعت في خدمة مصابي كورونا

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، الأربعاء، حيث تمكنت فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد حريق بسوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا؛ كما شاركت المملكة العربية السعودية في اجتماع مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضيًا، وإلى التفاصيل:

بالفيديو والصور.. السيطرة على حريق سوق الخضار المركزي بسكاكا

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغًا مساء الْيَوْمَ الأربعاء، عبارة عن حادث حريق بسوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا؛ حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة، وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

أمانة الجوف تصدر بيانًا بشأن أضرار حريق سوق الخضار بسكاكا

أبدت أمانة منطقة الجوف أسفها الشديد للأضرار الناجمة عن الحريق الذي نشب في أسواق الخضار المركزي بمدينة سكاكا الساعة السابعة والربع من مساء اليوم الأربعاء، مشيرة إلى أنه تم إغلاق الموقع بالكامل من قِبَلِ الجهات الأمنية حتى تمت السيطرة على الحريق والبدء بحصر الأضرار والتحقق لمعرفة أسباب الحريق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

إيداع رواتب المتقاعدين غدًا الخميس وموظفي الدولة الأحد القادم

تودع المؤسسة العامة للتقاعد، غدًا الخميس، معاشات شهر يونيو في حسابات المتقاعدين، كما سيتم إيداع رواتب موظفي الدولة لشهر «يونيو» من مدنيين وعسكريين، صباح يوم الأحد الموافق «28 يونيو ٢٠٢٠»، بدلًا من يوم السبت.

كما سيتم إيداع المعاشات التقاعدية ورواتب موظفي الدولة بدون بدل غلاء المعيشة، بعد صدور قرار من وزارة المالية بإيقافه بدءًا من الشهر الحالي، يونيو لعام 2020م، الذي يوافق بالهجري شهر ذي القعدة، بعد صدور العديد من الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة.

«إنفوجراف».. «الأحوال المدنية» تردّ على أكثر خمسة تساؤلات شائعة بين المواطنين

ردّت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، اليوم الأربعاء، على أكثر خمسة أسئلة شيوعًا بين المواطنين، وعبر إنفوجراف نشرته الوكالة على «تويتر»، عرضت فيه أكثر الأسئلة شيوعًا والرد عليها، مشيرة إلى أنه يمكن لأهالي المولودين الجدد طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة وشهادة الميلاد عبر البريد السعودي من خلال منصة «أبشر».

وزارة الدفاع توضح خطوات وشروط التقديم بالكليات العسكرية

كشفت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء المقبل.

الصحة: 3 إجراءات ساهمت في سرعة خدمة «مصابي كورونا» وتقليل مراجعة أقسام الطوارئ

أعلنت وزارة الصحة أن أكثر من ١٢٠ ألف مراجع استفادوا من خدمات عيادات «تطمن» وعددها ٢٣٧ عيادة، التي هيّأتْها الوزارة في مختلف مناطق المملكة لخدمة الراغبين في الاطمئنان على صحتهم عند الشعور بأعراض فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، والتي تشمل ارتفاع الحرارة، والأعراض التنفسية؛ حيث يُمكن الذهاب مباشرةً إلى هذه العيادات بدون موعد مسبق.

Advertisements

بالفيديو.. «هيئة تقويم التعليم» تعدّد فوائد بوابة تعليمات الاختبار التحصيلي عن بُعد

عدّدَت هيئة تقويم التعليم والتدريب فوائد بوابة تعليمات الاختبار التحصيلي عن بُعد ، مؤكدًا أنها تحتوي على المعلومات كافة التي يحتاجها الطالب، بداية من قبول الدعوة للاختبار، وحتى تسليم الإجابات على منصة الاختبارات من خلال صفحة المعلومات العامة على البوابة.

بالفيديو والصور.. وزير السياحة لـ«عاجل»: التنسيق قائم لزيادة الرحلات الداخلية للوجهات الصيفية

كشف أحمد بن عقيل الخطيب وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة عن ترتيبات جارية مع هيئة الطيران المدني، بشأن تنظيم رحلات طيران لعدد من الوجهات المستهدَفة في برنامج السياحة الداخلية الصيف الحالي، واصفًا العلاقة مع هيئة الطيران والشركات المشغلة بـ«الرائعة والصحية جدًّا»، مؤكدًا أن التنسيق قائم وتم إبلاغهم بالوجهات من أجل دعم الموسم السياحي بإيجاد الرحلات الكافية للراغبين بقضاء إجازة الصيف

السعودية: محاولات المحتلّ الإسرائيلي ضمّ مزيد من الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية وغور الأردن انتهاك خطير للقانون الدولي

أكدت المملكة العربية السعودية أن محاولات المحتل الإسرائيلي ضمَّ مزيد من الأراضي الفلسطينية المحتلة بالضفة الغربية وغور الأردن، تمثل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومن شأنه هذه القضاء على كل فرص التوصل إلى سلام دائم وشامل.

جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي خلال جلسته المنعقدة افتراضيًا اليوم لمناقشة بند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية» التي قدّمها كتابيًا نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي.

طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة على منطقتين ورياح نشطة على أنحاء متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الأربعاء، عن توقعاتها بشأن الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق، تتخللها سحب رعدية ممطرة على عسير وجازان.

وتوقّعت الهيئة في بيان، نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض وأجزاء من منطقتي القصيم ونجران»، كذلك على طول الساحل الغربي.

اقرأ أيضًا:

إحصائية مرض كورونا في السعودية

أخبار السعودية اليوم.. الزكاة والدخل تحدد سِلَعًا معفاة من القيمة المضافة.. وهكذا تضيف مولودًا بحساب المواطن

أخبار السعودية اليوم.. جوامع ومساجد مكة تستقبل المصلين.. وتعافي معمّرة سعودية عمرها يتجاوز 100 عام من إصابتها بكورونا

أخبار السعودية في 24 ساعة.. الصحة تعتمد «ديكساميثازون» في علاج كورونا.. وتحذير من الرقابة على المنشطات بشأن العقار