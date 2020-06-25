السعودية اليوم / قادة جيوش مجموعة الدول الخمس بالساحل يناقشون إنشاء قوة إفريقية لدعم المجموعة



نواكشوط 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

عقد قادة جيوش مجموعة الدول الخمس بالساحل اليوم اجتماعا طارئا مع مجلس السلم والأمن الإفريقي عبر تقنية "الفيديو" خُصص لنقاش ظروف وترتيبات إنشاء قوة إفريقية جديدة لدعم المجموعة.

وأوصى المشاركون في الاجتماع بمواصلة التشاور لبلورة الدعم الإفريقي العسكري للمجموعة على أرض الواقع.

ويصل تعداد القوة المقترحة لدعم جهود المجموعة لثلاثة آلاف جندي، تهدف لتعزيز جهود جيوش دول المنطقة في مواجهة التحديات الأمنية.

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02:12ت م

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