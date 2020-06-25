السعودية اليوم / وزراء التعليم في دول مجموعة العشرين يجتمعون السبت القادم



الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

يعقد وزراء التعليم في مجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا افتراضياً يوم السبت القادم ، لمناقشة سبل التخفيف من آثار فيروس كرونا على التعليم ، إذ ألقت الجائحة بظلالها على العالم فأغلقت المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس وتطبيقاً لتدابير التباعد الاجتماعي.

وتتضمن أجندة اللقاء عدداً من المواضيع، أهمها تبادل الخبرات والممارسات التي اتخذتها الدول للتخفيف من آثار الجائحة والتأكيد على أهمية استمرارية التعليم وجاهزية الأنظمة التعليمية لأي أزمات مستقبلية.

وستواصل الرئاسة

وللحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين : www.g20.org .

// انتهى //

23:51ت م

0327



الرياض 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسيعقد وزراء التعليم في مجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا افتراضياً يوم السبت القادم ، لمناقشة سبل التخفيف من آثار فيروس كرونا على التعليم ، إذ ألقت الجائحة بظلالها على العالم فأغلقت المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس وتطبيقاً لتدابير التباعد الاجتماعي.وتتضمن أجندة اللقاء عدداً من المواضيع، أهمها تبادل الخبرات والممارسات التي اتخذتها الدول للتخفيف من آثار الجائحة والتأكيد على أهمية استمرارية التعليم وجاهزية الأنظمة التعليمية لأي أزمات مستقبلية.وستواصل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين العمل مع جميع الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم نظم التعليم حول العالم.وللحصول على مزيد من المعلومات ، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لمجموعة العشرين : www.g20.org .// انتهى //23:51ت م0327

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