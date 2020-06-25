شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: لا تهاون في تطبيق التدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل
وبدأ فضيلته الاجتماع بشكره لولاة الأمر على ما يولونه من عناية واهتمام وما يقدمونه للمواطنين والمقيمين، وشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ على جهوده المتواصلة ومتابعته الحثيثة وحرصه على منسوبي الوزارة.
وأشاد بالجهود المبذولة من الجميع منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وثمن الدور الذي تقوم به الإدارات من متابعة وتنفيذ للأوامر وتطبيق الاحترازات.
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