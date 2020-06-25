شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: لا تهاون في تطبيق التدابير الوقائية والان نبدء بالتفاصيل

ناقش مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة الشرقية الشيخ الدويش، أمس، عبر الاتصال المرئي، مع مديري الإدارات بالمدن والمحافظات التابعة لفرع الوزارة بالمنطقة الشرقية، وإدارات الفرع المختصة، عدة محاور، منها الصيانة، والتعقيم، والتأكيد على ضرورة تطبيق الاحترازات والإجراءات، وكذلك دور الأئمة والخطباء في تطبيق وتنفيذ الإجراءات الوقائية، مشددا على عدم التهاون في كل ما يصدر من الجهات المعنية من إرشادات.

وبدأ فضيلته الاجتماع بشكره لولاة الأمر على ما يولونه من عناية واهتمام وما يقدمونه للمواطنين والمقيمين، وشكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ على جهوده المتواصلة ومتابعته الحثيثة وحرصه على منسوبي الوزارة.

وأشاد بالجهود المبذولة من الجميع منذ بداية جائحة فيروس كورونا، وثمن الدور الذي تقوم به الإدارات من متابعة وتنفيذ للأوامر وتطبيق الاحترازات.