شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنئ «باهور» و«ميلانوفيتش» باليوم الوطني لسلوفينيا وكرواتيا والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة إلى رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كرواتيا الصديق، اطراد التقدم والازدهار، كما بعث خادم الحرمين الشريفين، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية موزمبيق الصديق، اطراد التقدم والازدهار، كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية سلوفينيا بوروت باهور، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية سلوفينيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد برقية تهنئة، إلى رئيس جمهورية كرواتيا زوران ميلانوفيتش، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب كرواتيا الصديق، المزيد من التقدم والازدهار، كما بعث سمو ولي العهد، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية موزمبيق فيليب جاسينتو نيوسي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، وعبر سموه ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب موزمبيق الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.