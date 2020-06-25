شكرا لقرائتكم خبر عن الإغاثة السعودية لليمن.. إنسانية بلا حدود والان نبدء بالتفاصيل

في إطار نهجها الإنساني القائم على مد يد العون إلى المجتمعات المنكوبة والمتضررة حول العالم، عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف معاناتها لتعيش حياة كريمة، تواصل المملكة مساعداتها للشعب اليمني الشقيق، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، خلال شهر مايو 2020 الماضي، في مجالات الأمن الغذائي والصحة والتعليم والإمداد المائي والإصحاح البيئي وغيرها إلى جانب مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الانقلابية.

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