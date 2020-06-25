شكرا لقرائتكم خبر عن الاختبار التحصيلي على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

ناقشت لجنة الشؤون التعليمية في مجلس الشورى خلال اجتماعها «عن بعد» برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة د. عبدالله الجغيمان، التقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم والتدريب للعام المالي 1440/‏‏1441هـ، الذي أحيل إلى المجلس لدراسته، كما استعرضت أهم ما ورد في مضامين التقرير المتعلقة بأداء الهيئة خلال عام التقرير، وأبرز ما حققته من إنجازات، وأهم المعوقات التي تواجه الهيئة في أدائها لمهامها.

وتطرق المجتمعون بمشاركة رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب د. حسام زمان، وعدد من مسؤولي الهيئة، إلى تجربة الهيئة في عقد الاختبار التحصيلي للطلاب والطالبات «عن بعد»، والاطلاع على المشكلات التي واجهتهم خلال عقد الاختبار، وكيفية تجاوزها.

وبحثت اللجنة منجزات تطبيق الاختبار «عن بعد» في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد «COVID-19»، خلال الفترة الحالية، نظرا لأهمية الاختبار التحصيلي باعتباره مقياس أساس للمفاضلة بين طلاب وطالبات المرحلة الثانوية، للدخول إلى الجامعات، ومواصلة التحصيل العلمي بصورة عادلة.

وأكد المجتمعون أهمية استمرار العملية التعليمية في كافة الظروف التي قد تواجه العالم.