شكرا لقرائتكم خبر عن 3 رحلات أسبوعية بمطار الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

كشفت مصادر ”الخليج 365” عن جاهزية مطار الأحساء الدولي لبدء أعمال التشغيل في الثاني من شهر يوليو المقبل، بواقع 3 رحلات في الأسبوع «الخطوط السعودية »، أيام الإثنين والخميس والسبت، بعد صدور الموافقة لتشغيل الرحلات، وتأمين كافة التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد وتجهيز صالات السفر.

وأكدت المصادر جاهزية كافة مراحل إجراءات السفر بداية من الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة، وصالات المغادرة وعند التصعيد إلى الطائرات وأثناء الرحلة وحتى الوصول بسلامة الله، ومغادرة الضيوف الطائرة، ثم صالة الوصول إلى وجهاتهم.

وتتضمن إجراءات الوقاية في المطار فحص درجة الحرارة للموظفين والضيوف على حدٍّ سواء، قبل دخول مبنى المطار، والتأكيد على الجميع بارتداء الكمامات بالصالات وعلى متن الطائرة والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وفي صالة المغادرة وقاعة الفرسان، إضافة إلى تجهيز جميع المواقع بالملصقات والإرشادات الوقائية الصادرة من قبل وزارة الصحة في هذا الشأن، كما تم تأمين عيادة صحية خاصة بالمطار، لها تواصل مباشر مع الشؤون الصحية في حال تطلب الأمر توفير فريق طبي للطوارئ.

يُذكر أن مطار حفر الباطن بالقيصومة في المنطقة الشرقية دخل ضمن المطارات التي تم تشغيلها في خطة استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، إضافة إلى 15 وجهة أخرى منذ بداية عودة الرحلات الجوية، وذلك بعد استئناف هيئة الطيران المدني رحلاتها الداخلية.

كان المتحدث الرسمي للهيئة الـعامة للطيران المدني إبراهيم الروساء أكد لـ ”الخليج 365” أن تاريخ فتح الطيران الدولي ما زال غير معلوم حاليًا، إذ يعتمد على قرارات اللجان المختصة، مؤكدًا أن وعي المواطن والمقيم بالإجراءات الوقائية المطلوب اتباعها عند السفر خلال جائحة فيروس كورونا المستجد مهم وأساسي.