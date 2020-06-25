شكرا لقرائتكم خبر عن رصد «الوقوف المزدوج» إلكترونيا.. ومطالب بتغليظ العقوبة والان نبدء بالتفاصيل

أكد مصدر في إدارة مرور المنطقة الشرقية أن نظام «باشر» يتيح لرجل المرور رصد جميع المخالفات المرورية وتسجيلها بدقة عالية دون الحاجة لاستيقاف المخالف،.

وأشار إلى أن مخالفات الوقوف المزدوج الخاطئ تأتي ضمن المخالفات التي يرصدها النظام، الذي يضبط المخالفات إلكترونيا ويربطها بمركز المعلومات الوطني، ومن ثم إصدار المخالفة المرتكبة وإبلاغ المخالف برسالة على جواله عن المخالفة المرتكبة.

وبين المصدر أن هناك غرامات مقررة لهذا التصرف تتراوح قيمتها من 100 ريال إلى 150 ريالا، مؤكدا أن هدفهم الأول المحافظة على السلامة المرورية وتسهيل حركة السير. مضيفا أن رجال المرور يتعاملون مع السائقين بكل حزم، للحد من المخالفات والقضاء على ظاهرة الوقوف الخاطئ للمركبات في الشوارع العامة.

ولفت إلى أن إدارات المرور في كل المحافظات تعتمد خطة تتضمن مشاركة كافة الضباط والأفراد ونزولهم للميدان وتمركزهم وفق مسار ومسافات بينهم تضمن انسيابية الحركة المرورية.

وأوضح أن كافة الإجراءات التي تتخذ من قبل إدارات المرور تأتي لرفع الوعي لدى السائقين بأنظمة المرور وضرورة التقيد بها وعدم مخالفتها، للحفاظ على الأرواح والممتلكات، وحتى نضمن عدم حدوث أي مشاكل في حركة السير للمركبات داخل شوارع المحافظة.

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من جهتهم، تذمر عدد من المواطنين، من وقوف بعض المركبات بشكل مزدوجا مما يتسبب في إغلاق الطريق على الآخرين، وتأخير مصالحهم.

وفي جولة ميدانية لـ ”الخليج 365” في الدمام، تبين أن هناك العديد ممن يقفون بسياراتهم خلف سيارات المواطنين في الأماكن العامة، مما يجعل هناك صعوبة في الخروج ويتسبب في تعطيل المصالح، إضافة إلى الوقوف العشوائي في بعض الطرق.

وأوضح المواطن تركي الهاجري أن من يقف مزدوجا خلف مركبات المواطنين يجب أن تتم مجازاته بمخالفة مرورية لا تقل عن ١٠٠٠ ريال، مبينا أن بعض المواطنين يتم الوقوف خلف مركباتهم في الأماكن العامة ومن الممكن أن يكون لديهم ظرف طارئ، ما يتسبب في منعهم من اللحاق بظرفهم الطارئ.

وأكد المواطن نواف الشويلي أنه يجب مخالفة الأشخاص الذين يقفون وقوفا مزدوجا خلف مركبات المواطنين، بأشد العقوبات، وأوضح أنه يجب أن تكون مخالفتهم مثل مخالفة قطع الإشارة المرورية، موضحا معاناته الشخصية في الوقوف المزدوج خلف مركبته.