شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء التعليم في «العشرين» يناقشون آثار كورونا على التعليم والان نبدء بالتفاصيل
يعقد وزراء التعليم في مجموعة العشرين اجتماعًا استثنائيًا افتراضياً يوم السبت المقبل، لمناقشة سبل التخفيف من آثار فيروس كورونا على التعليم ، إذ ألقت الجائحة بظلالها على العالم فأغلقت المؤسسات التعليمية كإجراء احترازي للحد من تفشي الفيروس وتطبيقاً لتدابير التباعد الاجتماعي.
وتتضمن أجندة اللقاء عدداً من المواضيع، أهمها تبادل الخبرات والممارسات التي اتخذتها الدول للتخفيف من آثار الجائحة والتأكيد على أهمية استمرارية التعليم وجاهزية الأنظمة التعليمية لأي أزمات مستقبلية.
وستواصل الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين العمل مع جميع الدول الأعضاء والدول المدعوة والمنظمات الإقليمية والدولية لدعم نظم التعليم حول العالم.
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