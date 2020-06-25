شكرا لقرائتكم خبر عن 33 ألف مراجعة افتراضية و927 عملية طارئة والان نبدء بالتفاصيل

قال رئيس اللجنة الإعلامية الخاصة بجائحة كورونا في التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية د. أحمد المساعد، إن عدد العمليات الضرورية التي أُجريت في مستشفيات المنطقة، خلال الثلاثة الشهور الماضية، بلغت 927 عملية، بواقع 425 عملية في مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، و32 عملية في مستشفى بقيق العام، و37 عملية طارئة و203 عمليات عاجلة بمستشفى العيون التخصصي بالظهران، بالإضافة إلى 76 عملية طارئة بمستشفى الأمير سلطان بمليجة، و154 عملية 65، منها عملية طارئة بمجمع الدمام الطبي. وأضاف إنه تم رفع طاقة العنايات المركزة إلى 4 عنايات، وتحديد أقسام منعزلة مخصصة لحالات «كورونا»، واستحداث وحدة إسعاف خاصة للمصابين، منعزلة عن الإسعاف الرئيسي بمستشفى القطيف المركزي، مؤكدًا أن مستشفى الملك فهد التخصصيلم يغلق العيادات؛ إذ إنه تم استقبال 7.909 مراجعين في العيادات، و33.003 مراجعين من خلال تقنية العيادة الافتراضية.

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