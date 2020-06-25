شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط عمالة مخالفة تبيع الكمامات والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت بلدية وسط الدمام، عمالة تبيع الكمامات بشكل مخالف للأنظمة، وصادر المختصون الكمامات، وتمت إحالة المخالفين للجهات الأمنية المختصة لإكمال الإجراءات النظامية. من ناحية أخرى، أتلفت البلدية 151 كجم من اللحوم البيضاء، من الأسماك والدواجن والروبيان غير الصالحة للاستخدام الآدمي، وذلك ضمن حملة لإدارة صحة البيئة بالسوق المركزي للحوم والدواجن والأسماك؛ للتأكد من صحة اللحوم المعروضة، بما يتوافق مع معايير الجودة والسلامة.

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