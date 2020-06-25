شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج «بر الشرقية» بجائزة «رعاية الأسرة 2020» والان نبدء بالتفاصيل

فازت جمعية البر بالمنطقة الشرقية، التي يترأس مجلس إدارتها الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بجائزة المؤسسات المتميزة في رعاية الأسرة العربية 2020، خلال فعاليات ملتقى وجائزة المسؤولية المجتمعية للأسرة العربية.

وقال الأمين العام للجمعية بالمنطقة سمير العفيصان: إن الجمعية تتقدم بخالص التهاني لأمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف رئيس مجلس إدارة الجمعية ونائبه الأمير أحمد بن فهد نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية لتحقيق الجمعية لهذه الجائزة الدولية التي منحت للجمعية.

واستعرض جهود الجمعية وفروعها في تنمية الأسر، والتي امتدت لتصل إلى 21 فرعا ومركزا تنتشر في مدن ومناطق الشرقية لخدمة أسر الجمعية التي يصل تعدادها لأكثر من 40 ألف أسرة.

وأضاف: يأتي في مقدمة البرامج المقدمة للأسر، صندوق القروض التنموية «أجدى التنموي»، لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للأسرة وأبنائها مع الشريك الإستراتيجي والممول الرئيسي بنك التنمية الاجتماعية.