251 مخالفة في 953 جولة رقابية.. وتطهير 1100 موقع

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وواصلت الأمانة أعمال التعقيم والتطهير ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتم غسل وتعقيم وتطهير 1100 موقع، باستخدام 157561 لترًا من كمية المعقمات والمطهّرات، بمشاركة 448 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وتم رفع 6736 طنًا من النفايات، وإزالة 3997 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9143 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.
وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية، وبشكلٍ يومي، وتستقبل كافة البلاغات عبر مركز «940».
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