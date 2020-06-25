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251 مخالفة في 953 جولة رقابية.. وتطهير 1100 موقع

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حررت أمانة المنطقة الشرقية 169 مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس «» المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، و78 مخالفة تكدس في الأسواق المركزية، و4 مخالفات تكدس في مساكن العمالة، وذلك يوم أمس الأول، في 953 جولة رقابية، نفذها المراقبون الصحيون، بالإضافة إلى 5 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، وذلك لمتابعة التدابير الصحية، ومدى تطبيق الاحترازات الوقائية في الأسواق والمراكز التجارية، وما يأتي ضمنها من المنشآت التي تتابعها الأمانة بحسب البروتوكولات البلدية.

وواصلت الأمانة أعمال التعقيم والتطهير ضمن جهودها للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وتم غسل وتعقيم وتطهير 1100 موقع، باستخدام 157561 لترًا من كمية المعقمات والمطهّرات، بمشاركة 448 فردًا من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، وتم رفع 6736 طنًا من النفايات، وإزالة 3997 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9143 فردًا من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتعمل الأمانة على استمرار خطتها الدورية، وبشكلٍ يومي، وتستقبل كافة البلاغات عبر مركز «940».

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