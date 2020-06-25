شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توصي بالاستفادة من خدماتها التفاعلية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 3123 حالة مؤكدة جديدة لفيروس كورونا الجديد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 167267 حالة، ومن بين هذه الحالات توجد حاليًا 53083 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 2129 حالة حرجة. وسجلت الوزارة 2912 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 112797 حالة، فيما تم تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1387 حالة. وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة، تمت إضافة 34511 فحصًا جديدًا، ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1442019 فحصًا. ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة، سواء طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويُستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق. وجددت التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم باستخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة، والتي أصبحت الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل، بحيث يمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية، وذلك من خلال تطبيق واتساب من خلال الرقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة والحصول على المعلومات الصحية والخدمات، ومعرفة مستجدات فيروس كورونا الجديد ومراكز الرعاية الأولية، والتبرع بالدم والمواعيد والحصول عليها.