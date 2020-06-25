شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 57 صالون حلاقة بالخبر والنعيرية والان نبدء بالتفاصيل
فيما أغلقت بلدية محافظة النعيرية 6 صالونات حلاقة، خلال جولاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين. ونفذت إدارة الرقابة النسائية نفذت زيارات لمراكز التجميل النسائية، شملت 47 مركز تجميل تم خلالها إنذار منشأتين.
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