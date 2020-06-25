شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 57 صالون حلاقة بالخبر والنعيرية والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت بلدية محافظة الخبر 51 صالون حلاقة رجاليًا؛ لمخالفتها البروتوكولات الوقائية للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد، والمتمثلة في إرشادات واشتراطات متعلقة بحماية العملاء والموظفين واشتراطات متعلقة بالمحلات، واستخدام أدوات السلامة والحماية الشخصية اللازمة، وذلك خلال الجولات الرقابية التي شملت 625 صالون حلاقة. فيما أغلقت بلدية محافظة النعيرية 6 صالونات حلاقة، خلال جولاتها التفتيشية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية حرصًا على سلامة المواطنين والمقيمين. ونفذت إدارة الرقابة النسائية نفذت زيارات لمراكز التجميل النسائية، شملت 47 مركز تجميل تم خلالها إنذار منشأتين.

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