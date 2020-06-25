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شكرا لقرائتكم التدريب التقني بعسير يطلق عددًا من البرامج التدريبية المسائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - عسير
تطلق الإدارة العامة لـ التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، من خلال المعاهد الصناعية بالمنطقة، مجموعة من البرامج التدريبية خلال الفترة المسائية، ضمن مبادرة أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، بهدف تأهيل أفراد المجتمع لفصل تدريبي واحد.
وأوضح مدير عام الإدارة العامة لـ التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي، أن البرنامج الجديد الذي ستقدمه المؤسسة بدءًا من الفصل الأول للعام القادم سيشتمل برامج تدريبية قصيرة لا تتجاوز مدتها فصل تدريبي واحد، موجهه لمختلف شرائح المجتمع من الرجال في عدة تخصصات فنية متنوعة منها الحاسب الآلي، الإنشاءات المعدنية، الكهرباء الصناعية، الرسم المعماري، الإلكترونيات، صيانة الجوال، وصيانة المصاعد، وذلك في (10) معاهد صناعية ثانوية تابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير.
وأكد الدكتور الحفظي أن هذه البرامج ستساهم في رفع الكفاءة التشغيلية للمعاهد، ورفع ثقافة العمل التقني والمهني في أوساط المجتمع، وإتاحة الفرصة للراغبين في مواصلة مسارهم التدريبي، وزيادة المستوى المهاري لتلبية احتياجات سوق العمل، حيث سيحصل المتدرب على شهادة إتمام برنامج تدريبي معتمدة من المؤسسة.
يذكر أن التسجيل في هذه البرامج سيبدأ بتاريخ 04/ 11/ 1441هـ، الموافق 25/ 06/ 2020م، من خلال بوابة القبول الموحد عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة: www.tvtc.gov.sa
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