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نفذت بلدية محافظة بارق، الأربعاء، جولات رقابية على صالونات التجميل النسائية في بارق ومركز ثلوث المنظر بالتعاون مع متطوعات نشامى عسير ضمن مبادرة المساند البلدي.
وتفصيلاً، شملت الجولات 10 صالونات تجميل نسائية تم من خلالها متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تضمنت إجراءات وقائية عدة منها استخدام أدوات جديدة لكل عملية وإلغاء خدمات المساج وحمامات البخار ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للازدحام.
ومن الإجراءات الوقائية أيضًا تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية، وتم رصد عددٍ من المخالفات من قِبل متطوعات المساند البلدي وتم حصرها في تقرير مفصل وتسليمها لقسم صحة البيئة بالبلدية.
ومن جهته، قدم رئيس بلدية بارق المهندس شكره لمتطوعات نشامى عسير في بارق جواهر آل محفوظ و شذى الشهري على جهودهن في مراقبة صالونات التجميل النسائية ضمن مبادرة المساند البلدي التي دشنتها بلدية بارق في الثامن والعشرين من رمضان الماضي .
"بلدية بارق" تراقب صالونات التجميل النسائية بالتعاون مع متطوعات المساند البلدي
نفذت بلدية محافظة بارق، الأربعاء، جولات رقابية على صالونات التجميل النسائية في بارق ومركز ثلوث المنظر بالتعاون مع متطوعات نشامى عسير ضمن مبادرة المساند البلدي.
وتفصيلاً، شملت الجولات 10 صالونات تجميل نسائية تم من خلالها متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تضمنت إجراءات وقائية عدة منها استخدام أدوات جديدة لكل عملية وإلغاء خدمات المساج وحمامات البخار ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للازدحام.
ومن الإجراءات الوقائية أيضًا تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية، وتم رصد عددٍ من المخالفات من قِبل متطوعات المساند البلدي وتم حصرها في تقرير مفصل وتسليمها لقسم صحة البيئة بالبلدية.
ومن جهته، قدم رئيس بلدية بارق المهندس شكره لمتطوعات نشامى عسير في بارق جواهر آل محفوظ و شذى الشهري على جهودهن في مراقبة صالونات التجميل النسائية ضمن مبادرة المساند البلدي التي دشنتها بلدية بارق في الثامن والعشرين من رمضان الماضي .
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
12:37 AM
رصدت عددًا من المخالفات التي تم حصرها في تقرير وتسليمها لقسم صحة البيئة
نفذت بلدية محافظة بارق، الأربعاء، جولات رقابية على صالونات التجميل النسائية في بارق ومركز ثلوث المنظر بالتعاون مع متطوعات نشامى عسير ضمن مبادرة المساند البلدي.
وتفصيلاً، شملت الجولات 10 صالونات تجميل نسائية تم من خلالها متابعة تطبيق البروتوكولات الوقائية من فيروس كورونا المستجد المعتمدة من وزارة الشؤون البلدية والقروية التي تضمنت إجراءات وقائية عدة منها استخدام أدوات جديدة لكل عملية وإلغاء خدمات المساج وحمامات البخار ومنع عروض التخفيضات والعروض الترويجية التي تؤدي للازدحام.
ومن الإجراءات الوقائية أيضًا تنظيف وتطهير الأسطح البيئية كل ساعتين وتوفير الكمامات والقفازات ودرع الوجه وغيرها من الإجراءات الوقائية، وتم رصد عددٍ من المخالفات من قِبل متطوعات المساند البلدي وتم حصرها في تقرير مفصل وتسليمها لقسم صحة البيئة بالبلدية.
ومن جهته، قدم رئيس بلدية بارق المهندس شكره لمتطوعات نشامى عسير في بارق جواهر آل محفوظ و شذى الشهري على جهودهن في مراقبة صالونات التجميل النسائية ضمن مبادرة المساند البلدي التي دشنتها بلدية بارق في الثامن والعشرين من رمضان الماضي .
، "بلدية بارق" تراقب صالونات التجميل النسائية بالتعاون مع متطوعات المساند البلدي ،
المصدر : الخليج 365
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