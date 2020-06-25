، مكافآت طلاب محايل ناقصة.. و"التعليم" توضح السبب ،

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تساءل عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات تعليم محايل عسير عن سبب نقص المكافآت المودعة في حساباتهم بواقع 50 ريالاً لكل طالب وطالبة، التي أعلنت الإدارة أنها لشهر رمضان.
وبيّن أولياء الأمور أن مكافأة الطالب 165 ريالاً بينما تم إيداع 115 ريالاً فقط.
فيما أكد لـ"الخليج 365" متحدث تعليم محايل علي يحيى أن المكافأة لجزء من الشهر، وقال: "المكافأة لـ 21 يومًا فقط". موضحًا أن فترة الإجازة لا تحسب.
وكان مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم قد اعتمد مطلع الأسبوع الحالي صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 15 مليونًا لشهر رمضان 1441، فيما تم الإيداع في حسابات أولياء الأمور أمس الأول الاثنين.
مكافآت طلاب محايل ناقصة.. و"التعليم" توضح السببعبدالعزيز الشهري الخليج 365 2020-06-25
تساءل عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات تعليم محايل عسير عن سبب نقص المكافآت المودعة في حساباتهم بواقع 50 ريالاً لكل طالب وطالبة، التي أعلنت الإدارة أنها لشهر رمضان.
وبيّن أولياء الأمور أن مكافأة الطالب 165 ريالاً بينما تم إيداع 115 ريالاً فقط.
فيما أكد لـ"الخليج 365" متحدث تعليم محايل علي يحيى أن المكافأة لجزء من الشهر، وقال: "المكافأة لـ 21 يومًا فقط". موضحًا أن فترة الإجازة لا تحسب.
وكان مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم قد اعتمد مطلع الأسبوع الحالي صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 15 مليونًا لشهر رمضان 1441، فيما تم الإيداع في حسابات أولياء الأمور أمس الأول الاثنين.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441
12:36 AM
أولياء الأمور: المكافأة 165 ريالاً بينما تم إيداع 115 فقط
تساءل عدد من أولياء أمور طلاب وطالبات تعليم محايل عسير عن سبب نقص المكافآت المودعة في حساباتهم بواقع 50 ريالاً لكل طالب وطالبة، التي أعلنت الإدارة أنها لشهر رمضان.
وبيّن أولياء الأمور أن مكافأة الطالب 165 ريالاً بينما تم إيداع 115 ريالاً فقط.
فيما أكد لـ"الخليج 365" متحدث تعليم محايل علي يحيى أن المكافأة لجزء من الشهر، وقال: "المكافأة لـ 21 يومًا فقط". موضحًا أن فترة الإجازة لا تحسب.
وكان مدير تعليم محايل عسير منصور بن عبدالله آل شريم قد اعتمد مطلع الأسبوع الحالي صرف مكافآت الطلاب والطالبات بمختلف أنواعها بمبلغ إجمالي يفوق 15 مليونًا لشهر رمضان 1441، فيما تم الإيداع في حسابات أولياء الأمور أمس الأول الاثنين.
، مكافآت طلاب محايل ناقصة.. و"التعليم" توضح السبب ،
المصدر : الخليج 365
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