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كثفت بلدية محافظة النماص جهودها الخدمية في صيانة ونظافة الحدائق العامة والمنتزهات بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع نهاية رفع منع التجول وإعادة فتح تلك المواقع وذلك لاستقبال الزوار والمصطافين الذين بدؤوا بالتوافد على المحافظة.
وتفصيلاً، جاء ذلك تفعيلاً لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير يحفظه الله تحت شعار "مرحبًا ألف في عسير .. تنزه بحذر" ، حيث عملت البلدية على صيانة ألعاب الأطفال ودورات المياه وإعادة زراعة المسطحات الخضراء وتنسيقها وزراعة الورود وتوفير الخدمات لجميع المرافق العامة التابعة للبلدية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية محافظة النماص المهندس "عبدالله عايض بن دلبوح"، أنه بناءً على توجيه أمين منطقة عسير بالعمل على تفعيل شعار حسن الوفادة وتقديم جميع الخدمات لاستقبال المصطافين والزوار، قامت البلدية بإعادة زراعة المسطحات الخضراء وتنسيقها وتهذيبها وصيانة أعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق وصيانة ألعاب الأطفال وتأمين حاويات نظافة جديدة واستكمال أعمال الدهانات للحواجز والشبوك لهذه المرافق، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم وعلى المعروضات الغذائية ومنتجات الأسر المنتجة ووضع برنامج للفعاليات والبرامج الصيفية التي تعتزم البلدية تنفيذها.
وأشار "ابن دلبوح" إلى أن تلك الجهود والأعمال اشتملت على مراعاة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بأعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لتلك الحدائق والمتنزهات في المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأكد أن البلدية ستستمر في تعقيم وتنظيف وتطهير هذه المواقع ومراقبتها بشكل مستمر وذلك لجميع المرافق العامة ودورات المياه وألعاب الأطفال وأماكن الجلوس وفق خطة عمل يومية تم اعتمادها في هذا الشأن.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 01:39 AM
تفعيلاً لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها أمير عسير تحت شعار "تنزه بحذر"بلدية النماص تكثف جهودها الخدمية لاستقبال المصطافين مع رفع منع الحظر
كثفت بلدية محافظة النماص جهودها الخدمية في صيانة ونظافة الحدائق العامة والمنتزهات بالمحافظة والمراكز التابعة لها مع نهاية رفع منع التجول وإعادة فتح تلك المواقع وذلك لاستقبال الزوار والمصطافين الذين بدؤوا بالتوافد على المحافظة.
وتفصيلاً، جاء ذلك تفعيلاً لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها سمو أمير منطقة عسير يحفظه الله تحت شعار "مرحبًا ألف في عسير .. تنزه بحذر" ، حيث عملت البلدية على صيانة ألعاب الأطفال ودورات المياه وإعادة زراعة المسطحات الخضراء وتنسيقها وزراعة الورود وتوفير الخدمات لجميع المرافق العامة التابعة للبلدية.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس بلدية محافظة النماص المهندس "عبدالله عايض بن دلبوح"، أنه بناءً على توجيه أمين منطقة عسير بالعمل على تفعيل شعار حسن الوفادة وتقديم جميع الخدمات لاستقبال المصطافين والزوار، قامت البلدية بإعادة زراعة المسطحات الخضراء وتنسيقها وتهذيبها وصيانة أعمدة الإنارة وتكثيف أعمال النظافة العامة للحدائق وصيانة ألعاب الأطفال وتأمين حاويات نظافة جديدة واستكمال أعمال الدهانات للحواجز والشبوك لهذه المرافق، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الرقابة الصحية على المطاعم وعلى المعروضات الغذائية ومنتجات الأسر المنتجة ووضع برنامج للفعاليات والبرامج الصيفية التي تعتزم البلدية تنفيذها.
وأشار "ابن دلبوح" إلى أن تلك الجهود والأعمال اشتملت على مراعاة التدابير والإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد فيما يتعلق بأعمال التعقيم والتطهير لألعاب الأطفال والجلسات والممرات لتلك الحدائق والمتنزهات في المحافظة والمراكز التابعة لها.
وأكد أن البلدية ستستمر في تعقيم وتنظيف وتطهير هذه المواقع ومراقبتها بشكل مستمر وذلك لجميع المرافق العامة ودورات المياه وألعاب الأطفال وأماكن الجلوس وفق خطة عمل يومية تم اعتمادها في هذا الشأن.
، بلدية النماص تكثف جهودها الخدمية لاستقبال المصطافين مع رفع منع الحظر ،
المصدر : الخليج 365
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