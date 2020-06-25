شاهد .. أحدث صورة لـ #خالد_الدوسري من داخل سجنه في أمريكا

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كشف محامي السجين خالد الدوسري ، عن صورة حديثة لموكله من داخل السجن في أمريكا.

ونشر المحامي “سعود بن قويد” عبر حسابه في موقع ” تويتر” صورة لموكله خالد الدوسري وكتب عليها : “أحبتي.. صورة حديثة جداً للسجين خالد الدوسري ”





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