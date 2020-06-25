وزارة الدفاع توضح خطوات وشروط التقديم بالكليات العسكرية

كشفت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين بوزارة الدفاع، عن فتح باب التسجيل والقبول بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع لخريجي طلبة الثانوية العامة اعتبارًا من يوم أمس الثلاثاء وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وأوضحت اللجنة أنه على الطلبة الراغبين في الالتحاق بوزارة الدفاع زيارة الموقع الإلكتروني للجنة «بوابة القبول الموحد للقوات المسلحة»، ويمكنكم الوصول لها والدخول عليها مباشرة من خلال الرابط التالي (اضغط هنا».

وزارة الدفاع تكشف شروط القبول لخريجي الثانوية

وحددت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية بوزارة الدفاع، الشروط الهامة والضرورية اللازم توافرها في المتقدمين من خريجي الثانوية العامة للكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والتي تتمثل في:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة «ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه(.

- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم «انتظام نهاري» تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات، وأن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

- ألا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن «80%» للتخصص العلمي.

- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلًا على درجة لاتقل عن «60%».

- أن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلًا على درجة لاتقل عن «60%».

- أن يكون قد أدى اختبار الكفايات.

- ألا يقل عمر المتقدم عن «17» عامًا ولا يزيد عن «22» عامًا.

- أن يجتاز الفحص الطبي «الأوّلي والنهائي» وكذلك المقابلة الشخصية.

- أن يكون المتقدم غير متزوج

- أن يتناسب طوله مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى «165سم – 52كجم» والحد الأعلى (188سم – 95كجم(.

- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية وتعد نتائج الفحص الطبي نهائية ولا يحق للطالب المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

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- أن يجتاز اختبارات القبول الشامل واللياقة البدنية وأن يجتاز اختبار القدرات الخاصة للكليات التي تتطلب ذلك.

شروط قبول الجامعيين بالكليات العسكرية

كما أوضحت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية بوزارة الدفاع، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، عن الشروط اللازم توافرها في الطلبة الجامعيين المتقدمين للالتحاق بالكليات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، والتي تتمثل في:

- أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ «ويستثنى من ذلك من ولد ونشأ مع والده الذي تواجد لظروف العمل أو الدراسة أو الإجازة خارج المملكة على أن لا يحمل جواز وجنسية البلد الذي ولد فيه».

- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد أو جريمة مخلّة بالشرف أو الأمانة.

- ألا يكون سبق أن انسحب أو طُرد من إحدى الكليات أو المعاهد أو المراكز العسكرية لأي سبب.

- ألا يزيد عمر المتقدم الحاصل على شهادة البكالوريوس عن «27 عاماً لجميع التخصصات» و«30 عاماً للأطباء تخصص "طبيب عام / جراحة","طبيب أسنان"» عند بداية العام الدراسي.

- أن يكون حاصلاً على الشهادة الجامعية بالانتظام الكلي وأن لا يقل التقدير عن «جيد».

- أن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة «القياس» للتخصصات النظرية فقط الخاص بالجامعيين وأن يحضر ما يثبت ذلك.

- ألا يقل الطول عن «165» سم وأن يكون الطول متناسقاً مع الوزن حسب الجدول الطبي».

- أن يكون غير متزوج من امرأة أجنبية.

- أن يكون الطالب حاصلًا على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وذلك في جميع التخصصات الطبية والصحية.

- أن يكون قد أنهى فترة الامتياز وذلك للتخصصات الطبية.

- أن يجتاز جميع إجراءات القبول «المقابلة الشخصية, الكشف الطبي, التزكية الأمنية.. إلخ).



- أن يكون غير مصاب بمرض الصرع أو الربو أو أي أمراض أخرى معدية.

- لا يقبل أي كشف طبي سوى ما يصدر من اللجنة الطبية التابعة للجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية ولجنة قبول الجامعيين وتعد نتائج الكشف الطبي نهائية ولا يحق للمتقدم المطالبة بإعادة الكشف الطبي أو معرفة أسباب عدم اللياقة الطبية.

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