بالفيديو والصور.. السيطرة على حريق سوق الخضار المركزي بسكاكا

أوضح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبدالرحمن بن عبدالعزيز الضويحي، أن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا باشرت بلاغًا مساء الْيَوْمَ الأربعاء، عبارة عن حادث حريق بسوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا؛ حيث انتقلت فرق الدفاع المدني المتخصصة المزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة، وذلك لمواجهة مثل هذه الحوادث.

‎وأكد الضويحي إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر ٨٥٠ مترًا مربعًا تقريبًا دون حدوث إصابات أو وفيات؛ حيث نتج عن الحادث احتراق عدد «42 محلًا للخضار»، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص لإكمال اللازم، ولا تزال اللجان المختصّة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

‎وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة «الإدارة العامة لخدمات المياه»، والجهات الأمنية «المرور والدوريات الأمنية».

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وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانَ عن اتخاذ الإجراءات النظامية كافة في حق كل من ارتكب إهمالًا نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين، متمنيًا السلامة للجميع.

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