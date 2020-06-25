طقس الخميس.. سحب رعدية ممطرة على منطقتين ورياح نشطة على أنحاء متفرقة

السماء تكون غائمة جزئيًا والرؤية محدودة..
توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحوال الجوية ليوم غد الخميس؛ لافتة إلى نشاط للرياح المثيرة للأتربة والغبار على 5 مناطق، تتخللها سحب رعدية ممطرة على عسير وجازان.
وتوقّعت الهيئة في بيان، نشاطًا للرياح المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق «الشرقية، الحدود الشمالية، الرياض وأجزاء من منطقتي القصيم ونجران»، كذلك على طول الساحل الغربي.
ورأت هيئة الأرصاد، أن السماء ستكون غائمة جزئيًّا تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات عسير وجازان.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، أشارت «هيئة الأرصاد»، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 18-45 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج بين متر إلى مترين ونصف المت ، أما البحر فسيكون متوسط الموج إلى مائج.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى مترين، والبحر سيكون متوسط الموج.
وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة الصغرى والعظمى المتوقعة غدًا الخميس:
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