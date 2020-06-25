إخماد حريق اندلع في 42 محل خضار بالجوف

سيطرت فرق الدفاع بمنطقة الجوف على حريق اندلع في 42 محل خضار بمدينة سكاكا، دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأكد المتحدث الاعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة النقيب عبدالرحمن الضويحي أن فرق مدينة سكاكا باشرت بلاغاً عن حريق بسوق الخضار المركزي، وانتقلت مزودة بالتجهيزات الفنية والقوى البشرية اللازمة، وتم إخماد الحريق بالكامل بمساحة تقدر بـ850 متر مربع تقريبًا دون حدوث إصابات أو وفيات.

وأضاف بأن الحادث نتج عنه احتراق 42 محلا للخضار، وجرى تسليم الموقع لجهة الإختصاص لإكمال اللازم، ولاتزال اللجان المختصة تباشر مهامها لمعرفة أسباب الحادث.

وأشاد الضويحي بجهود الجهات الحكومية المشاركة التي استعانت بها فرق الدفاع المدني متمثلة بالأمانة والهلال الأحمر وفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة ( الإدارة العامة لخدمات المياه ) والجهات الأمنية ( المرور والدوريات الأمنية ).

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وأكد الضويحي أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف لن تتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات النظامية في حق كل من ارتكب إهمالا نتج عنه خطر على حياة المواطنين والمقيمين.

من جهتها أعربت أمانة منطقة الجوف عن أسفها للأضرار الناجمة عن الحادث، وأوضحت بأن الحريق نشب في الجهة الجنوبية من السوق حيث أتت عليه النيران بالكامل، مما استدعى تدخل الدفاع المدني لمباشرته على الفور بمساندة صهاريج الأمانة ، وتم إغلاق الموقع بالكامل من قبل الجهات الأمنية حتى تمت السيطرة على الحريق والبدء بحصر الأضرار.

وبينت الأمانة أن جميع محلات سوق الخضار مزودة بطفايات حريق يدوية، إلا أن شدة الحريق خرجت عن السيطرة، مما استدعى تدخل فرق الدفاع المدني.