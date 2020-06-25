سجن ولية الأمر المعتدية على معلمين بالضرب

أصدرت المحكمة الجزائية، أمس الأول، حكمها على ولية أمر طالب اعتدت ضرباً على معلمين اثنين (مصري وسعودي) في وقت خروج الطلاب من إحدى المدارس الأهلية بالرياض في نوفمبر 2018 بالسجن مدة عام و15 يوما.

وكانت «دوت الخليج» تابعت تفاصيل الحادثة منذ وقوعها، وكشف المحامي عبدالعزيز المهايلي، أن محامي المدعى عليها عرض تسوية على المعلمين المعتدى عليهم قدرها 100 ألف ريال للتنازل، إلا أنهما رفضا.

إجراءات دعوى

أكد المهايلي أن ولية أمر الطالب هي من تقدمت بالشكوى بداية لدى مركز الشرطة ليتم استدعاء المعلمين، وعند حضورهما قدما الشكوى ضدها لاعتدائها عليهما بالضرب، لتحول القضية بعد ذلك إلى النيابة العامة، مضيفاً: «أحيلت قضيتان إلى المحكمة، قضية من ولية الأمر ضد المعلمين والعكس، ورفعت النيابة العامة بذلك قضية ضد ولية الأمر وقضية ضد المعلمين، في حين صُرف النظر عن القضية المرفوعة ضد المعلمين بعد شهادة الشهود بأن ولية الأمر هي التي اعتدت على المعلمين وأساءت التصرف معهم لفظياً، ليحكم القاضي برد دعواها وإكمال إجراءات دعوى المعلمين من قبل المدعي العام.

إثارة الفوضى

بين المحامي المهايلي أن الحكم النهائي صدر بسجن ولية أمر الطالب مدة عام (مع وقف التنفيذ مدة 3 سنوات) نظير الحق العام بسبب إثارة الفوضى بالمدرسة واستخدامها تطبيق «السناب شات» للحديث حول الواقعة و15 يوما نظير الحق الخاص، وتم تأييد الحكم من الاستئناف.

ولفت إلى أن المدعى عليها تم توقيفها مسبقاً أثناء إجراءات التقاضي وستخصم المدة التي قضتها في التوقيف من المدة المحكوم لها فيها، مضيفا أن إدارة تعليم الرياض تابعت القضية ورفعت خطابا لشرطة الرياض مطالبة بأخذ حق معلميها، الأمر الذي ساهم برد حق المعلمين المعتدى عليهم.

وحول القضايا العديدة بالاعتداء على المعلمين التي شهدتها بعض مناطق المملكة خلال فترات ماضية، أوضح المهايلي أن بعضها يتم التنازل عنها وتسويتها ودياً بين الخصوم، إما قبل وصولها المحكمة أو بعد وصولها.

إنصاف المعلم

كانت الحادثة وقعت عند خروج الطلاب من المدرسة، لتطلب ولية الأمر من المعلم إحضار ابنها من الساحة، ليؤكد لها أن ذلك ليس من اختصاصه، وبحسب شهود عيان وقتها: «أخذت ولية أمر الطالب التقويم الدراسي وضربت أحد المعلمين الاثنين به وقامت بصفعه، ثم امتدت يدها إلى معلم آخر سعودي، وعادت مجدداً لتضرب المعلم المصري على وجهه، مما أثار غضبه وبادر بالدفاع عن نفسه.

وشغلت القضية وقتها الرأي العام، فيما طالب عدد كبير من شهود العيان بإنصاف المعلم نظير خلقه وسمعته الحسنة وتفانيه بعمله، مستنكرين ما قامت به ولية أمر الطالب، خصوصاً أن لها سوابق بالتلفظ على المعلمين في المدرسة من خلال مواقف سابقة.

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تطورات القضية

وقعت نوفمبر 2018

الاعتداء على معلمين بإحدى المدارس الأهلية في الرياض

ولية الأمر تطلب إحضار ابنها من الساحة

معلم مصري أكد لها أن ذلك ليس من اختصاصه

ضربته بالتقويم الدراسي

قامت بصفعه

امتدت يدها إلى معلم آخر سعودي

2020 الحكم بالسجن عاما و15 يوما