طوابير في محطات مياه عسير والطلبات الإلكترونية متعثرة

شهدت محطات توزيع المياه المحلاة بعسير زحاما منقطع النظير خصوصا مع بداية الصيف وزيادة الطلب، حيث تتكرر الأزمة كل صيف في ظل غياب الحلول الجذرية، ومطالبات الأهالي بعمل خطط تضمن لهم وصول المياه، وظهرت الأزمة بشكل كبير في محطات مدينة أبها وخميس مشيط والواديين، إذ تأخر وصول الصهاريج بعد طلبها إلكترونيا من قبل الأهالي.

غياب الآلية

قال المواطن محمد حسن عسيري، إنه طلب صهريح مياه 18 طنا منذ 3 أيام ولم يصل إلى الآن، بينما أشار المواطن يحيى القحطاني إلى أن محطة شرق أبها تشهد زحاما من المراجعين رغم وجود رقم لتقديم طلباتهم إلكترونيا مطالبا قطاع المياه بعمل آلية تضمن لكل عميل وصول المياه في وقتها المحدد وإعلان اسم السائق وجواله للتواصل معه بعد تقديم الطلب الإلكتروني.

معقمات وكمامات

تشهد أغلب محطات المنطقة تكدسا للعمالة سواء سائقي الوايتات أو من المراجعين إضافة إلى الأهالي في ظل عدم توفر الإجراءات الاحترازية، إذ تفتقد تلك المحطات للمعقمات والكمامات وغيرها، وقال المواطن محمد الشهراني: إن محطة مدينة سلطان بأبها تشهد كثافة كبيرة من المواطنين بعد انقطاع المياه عن المنازل، واصطفت طوابير الانتظار للحصول على صهريج مياه دون أي احترازات في ظل كثافة العمالة بالموقع.

شبكات المنازل

يشير المواطن عيسى عسيري أحد سكان مدينة سلطان بأبها، إلى عدم وجود شبكة مياه محلاة في أغلب المنازل بأحياء المدينة، مما يضطرهم إلى حجز المياه عن طريق الصهاريج، وتم إلزامنا بالحجز عن طريق موقع شركة المياه الوطنية الفرع الإلكتروني وطلب صهريج، إلا أننا واجهنا مشكلة في الموقع عند الطلب، حيث تظهر لنا رسالة «حدث خطأ يرجى المحاولة لاحقًا»، أو تأخر الطلب لعدة أيام.

مواقع أخرى

اضطر عدد من أهالي مدينة سلطان وأحياء المطار وحجلا للذهاب إلى محطات أخرى لطلب المياه رغم وجود محطة مدينة سلطان، ولكن بسبب الزحام الكبير ذهبوا لمواقع أخرى، وقال أحمد الشهراني، قمنا بجلب المياه من خميس مشيط، ولكن بأسعار مرتفعة في ظل الزحام الذي تشهده محطة مدينة سلطان التي لا تبعد عنا سوى كيلو مترات بسيطة.

كبار السن

«دوت الخليج» تواجدت في محطة شرق أبها والتي شهدت زحاما وكثافة من المراجعين ومنهم كبار السن والأمهات في ظل منعهم وعدم التعامل معهم برفق، واكتفى موظفو المحطة بالقول «سجل إلكتروني عبر الموقع وانتظر السري»، كما لا يوجد بالمحطة تنظيم لتلك الطوابير وتباعد إضافة إلى وجود حفر كبيرة خلفتها الوايتات عند المدخل أعاقت حركة السير، فضلا عن افتقاد التنظيم أمام المحطة وغيرها من الإجراءات الاحترازية.

تصريح

تواصلت «دوت الخليج» مع مدير عام المياه بعسير المهندس محمد آل حيدان ونقلت تذمر وشكاوى الأهالي، والذي بدوره أحال الموضوع إلى مدير العلاقات العامة بالفرع إبراهيم زاهر، الذي بين في اتصال لـ»دوت الخليج» أن هناك تصريحا جاهزا وينتظر الاعتماد من الشركة بالرياض لإجازته للنشر، وسيتم تزويد «دوت الخليج» به حال وصوله، موكدا أن الرئيس التنفيذي للشركة سيصل أبها، اليوم، ويلتقي أمير المنطقة لبحث أزمة المياه.

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محطات طالتها الأزمة

مدينة أبها

خميس مشيط

الواديين

مدينة سلطان

من شكاوى ومطالبات المراجعين

تأخر تنفيذ الطلبات الإلكترونية

تحديد اسم السائق وجواله للتواصل معه

تكدس المراجعين والعمالة

عدم توفر الإجراءات الاحترازية

وجود حفر كبيرة خلفتها الوايتات أعاقت حركة السير