

نجران 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

تبدأ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران غداً، استقبال طلبات التسجيل ببرنامج الدبلوم للكليات التقنية والمعاهد الصناعية الثانوية بمنطقة نجران للفصل الأول من العام التدريبي ١٤٤١ / ١٤٤٢ هـ، ويستمر حتى ١٧ من الشهر الجاري، وذلك عبر بوابة القبول الموحد بموقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار أن طلبات القبول والتسجيل لمرحلة الدبلوم تشمل دبلوم الكليات التقنية للبنين والبنات ودبلوم المعاهد الصناعية الثانوية للبنين في عدد من التخصصات التقنية والمهنية، مشيراً إلى أن طلبات القبول والتسجيل تخضع لعدد من المعايير والشروط المخصصة لكل تخصص.

وأكد آل جبار حرص الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران على التوسع في برنامج البكالوريوس وفتح المجال لتخصصات أكثر سواء في كليات البنين أو البنات بما يواكب احتياج سوق العمل، بمتابعة ودعم من سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه وحرصهما البالغ على توفير ما يُمكن التدريب التقني والمهني بالمنطقة من السير وفق تطلعات ولاة الأمر - حفظهم الله -.

// انتهى//

01:25ت م

0338





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران يبدأ استقبال طلبات القبول لبرنامج الدبلوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.