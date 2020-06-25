السعودية اليوم / المشرف العام على مجمع إرادة الصحة النفسية بجدة يزور سجون منطقة مكة المكرمة



جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

زار المشرف العام على مجمع إرادة الصحة النفسية بجدة الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، إدارة سجون منطقة مكة المكرمة وكان في استقباله مدير السجون بالمنطقة اللواء الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.

وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين، فيما يخدم البرامج الإصلاحية المقدمة لمستفيدي المراكز التأهيلية التخصصية في ثقة وإشراقة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة التي وضعتها المديرية العامة للسجون ضمن خططها الإستراتيجية لتأهيل النزلاء.

وجرى خلال الزيارة الاطلاع على سير البرامج المقدمة للمستفيدين بمركزي ثقة وإشراقة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من

و استمع الحضور لشرح مفصل عن آلية تشغيل المراكز والبرامج ومراحل تقديمها والأهداف العامة والخاصة المنشودة منها .

وأعرب الدكتور الحارثي عن إعجابه بما يقدم للمستفيدين في هذه المراكز من فكر متطور وبرامج لها فاعلية تقوم به المديرية العامة للسجون، مبديا استعداد المجمع لتسهيل جميع العقبات لتقديم شراكة حقيقية بين الجهتين لما فيه الصالح العام .

من جهته أكد اللواء الغامدي أهمية الزيارة في دعم وتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون .

// انتهى //

00:57ت م

0334



جدة 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسزار المشرف العام على مجمع إرادة الصحة النفسية بجدة الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي، إدارة سجون منطقة مكة المكرمة وكان في استقباله مدير السجون بالمنطقة اللواء الدكتور إبراهيم بن سعد الغامدي.وهدفت الزيارة إلى بحث سبل التعاون بين الجانبين، فيما يخدم البرامج الإصلاحية المقدمة لمستفيدي المراكز التأهيلية التخصصية في ثقة وإشراقة، وذلك في سبيل تحقيق الأهداف الرئيسة التي وضعتها المديرية العامة للسجون ضمن خططها الإستراتيجية لتأهيل النزلاء.وجرى خلال الزيارة الاطلاع على سير البرامج المقدمة للمستفيدين بمركزي ثقة وإشراقة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .و استمع الحضور لشرح مفصل عن آلية تشغيل المراكز والبرامج ومراحل تقديمها والأهداف العامة والخاصة المنشودة منها .وأعرب الدكتور الحارثي عن إعجابه بما يقدم للمستفيدين في هذه المراكز من فكر متطور وبرامج لها فاعلية تقوم به المديرية العامة للسجون، مبديا استعداد المجمع لتسهيل جميع العقبات لتقديم شراكة حقيقية بين الجهتين لما فيه الصالح العام .من جهته أكد اللواء الغامدي أهمية الزيارة في دعم وتطوير البرامج الإصلاحية المقدمة لنزلاء السجون .// انتهى //00:57ت م0334

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / المشرف العام على مجمع إرادة الصحة النفسية بجدة يزور سجون منطقة مكة المكرمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.