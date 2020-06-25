السعودية اليوم / رئيس بلدية لينة يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ويشدد على سرعة الإنجاز والجودة



رفحاء 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

تفقد رئيس بلدية لينة بمنطقة الحدود الشمالية المهندس نادر بن سلمان الفديد اليوم عدداً من المشاريع البلدية الجاري تنفيذها خلال جولة ميدانية، ووقف على سير أعمالها.

وشملت جولته الميدانية متابعة سير أعمال مشاريع تحسين وتجميل المداخل والميادين والأحياء؛ كما اطلع على سير أعمال مشروع درء اخطار السيول وتصريف مياه الأمطار.

وأكد المهندس نادر الفديد خلال جولته الميدانية على ضرورة سرعة إنجاز الأعمال والملحوظات وفق المواصفات والمعايير الفنية المعتمدة بما يحقق الاستفادة من هذه المشروعات، مؤكداً استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأعمال الميدانية والمشروعات الجاري تنفيذها.

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