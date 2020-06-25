السعودية اليوم / الدفاع المدني بالجوف يسيطر على حريق سوق الخضار بمدينة سكاكا



سكاكا 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

‏صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد حريق شب في سوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا .

وأوضح أن الحريق ألحق الضرر بـ(42)محلاً على مساحة تقدر بـ 850 متر مربع .

وأكد النقيب الضويحي أن مساندة عدد من الجهات الأمنية والجهات الخدمية المختصة ساهمت في السيطرة على الحريق دون حدوث وفيات أو إصابات أثناء عملية الإطفاء

// انتهى //

23:53ت م

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