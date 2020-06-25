السعودية اليوم / ممشى تبوك يشهد عودة الأهالي إلى ساحاته



تبوك 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

يشهد ممر المشاة بمدينة تبوك، منذ بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة، إقبالاً من محبي ممارسة

وعملت أمانة " تبوك" على تهيئة كافة الممرات بالمنطقة، والاهتمام بصيانة مرافقها، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية، متاحة للمواطنين والمقيمين.

// انتهى //

23:50ت م

0324



تبوك 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسيشهد ممر المشاة بمدينة تبوك، منذ بدء عودة الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة، إقبالاً من محبي ممارسة رياضة المشي، وسط وعي والتزام كامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية، تزامناً مع العودة الطبيعية للحياة تحت شعار "نعود بحذر".وعملت أمانة " تبوك" على تهيئة كافة الممرات بالمنطقة، والاهتمام بصيانة مرافقها، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية، متاحة للمواطنين والمقيمين.// انتهى //23:50ت م0324

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