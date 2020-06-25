السعودية اليوم / صوالين التجميل النسائية برفحاء تشهد تطبيق الإجراءات الاحترازية



رفحاء 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واس

شهدت صوالين التجميل النسائية بمحافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية تطبيق الإجراءات الاحترازية عقب رفع إيقاف نشاطها والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحياة لطبيعتها ، وسط تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة لهذه الانشطة حفاظاً على سلامة وصحة مرتادات هذه المنشآت.

وكثفت بلدية رفحاء ممثلة بالرقابة النسائية جولاتها على صوالين التجميل النسائية ، ضمن خطتها الشاملة والتأكد من تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي جائحة فيروس

// انتهى //

23:34ت م

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رفحاء 03 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 24 يونيو 2020 م واسشهدت صوالين التجميل النسائية بمحافظة رفحاء التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية تطبيق الإجراءات الاحترازية عقب رفع إيقاف نشاطها والسماح بعودة جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية والحياة لطبيعتها ، وسط تطبيق "البروتوكولات" الوقائية المعتمدة لهذه الانشطة حفاظاً على سلامة وصحة مرتادات هذه المنشآت.وكثفت بلدية رفحاء ممثلة بالرقابة النسائية جولاتها على صوالين التجميل النسائية ، ضمن خطتها الشاملة والتأكد من تفعيل جميع وسائل الوقاية لمنع تفشي جائحة فيروس كورونا والتزام هذه المنشآت بالضوابط والاشتراطات اللازمة لحماية المستفيدات والموظفات والحفاظ على صحة الجميع ، والتعامل مع المخالفات وفق اللوائح والعقوبات الواردة من وزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يخص أي منشأة مخالفة .// انتهى //23:34ت م0319

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