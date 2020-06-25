شاب سعودي يقتحم مجال تعبئة المياه .. امتلك 3 صهاريج في 6 أشهر

2020-06-25

متابعات الخليج 365 - الرياض

تمكن شاب سعودي من اقتحام العمل في مجال تعبئة المياه، واستطاع تحقيق النجاح في هذا المجال الذي كان قبل وقت ليس بالبعيد حكرًا على العمالة الوافدة والأجانب، وتمكن هذا الشاب بالعمل والجهد والمثابرة من امتلاك 3 سيارات وايت في 6 أشهر.

وقال الشاب سيف الحربي: إنه تمكن من اجتذاب المجتمع السعودي بغرب الدمام للتعامل معه لشراء المياه من خلال مشروع طموح قام به بعد اقتحامه مجال العمل في توزيع المياه داخل الأحياء.

السعادة بتحقيق النجاح:

وأعرب سيف الحربي عن سعادته بالنجاح الذي تحقق، مضيفًا أنه تمكن من توظيف ثلاثة سعوديين آخرين للعمل معه في ذات المجال.

وقال الحربي في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: “إن الشغل ليس عيبًا، وقد انطلقت في هذا العمل بعد أن نصحني الرجال الكبار بالمنطقة بالعمل في هذا المشروع، وقمت بتجهيز السيارة الأولى للعمل في توزيع المياه في غرب الدمام، وفي خلال 6 أشهر صار معي 3 سيارات، وهذه العمل فيه رزق مبارك”.

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وضع شعار المملكة في السيارة:

وأضاف: “لاحظت خلال عملي أن أهالي الدمام يفضلون السعوديين العاملين في هذا المجال؛ مما دفعني لوضع شعار المملكة في السيارات، والحمد لله قمت بتوظيف سعوديين في ذات المجال أحدهم شقيقي بعد أن أخبرتهم بفوائد العمل في هذا المجال وأقل مكسب يمكن أن يحقق من مثل هذه الأعمال 4 ألف ريال شهريًّا”.

يذكر أن الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، أعلنت في وقت سابق، بدء ضخ المياه المحلاة لستة أحياءٍ بالدمام والظهران هي: هجر، تهامة، الجامعة، الربوة، القصور، وتلال الظهران، وتزويدها بكميات من المياه تقدر بـ20 ألف متر مكعب يوميًّا؛ دون أي زيادة في الكميات اليومية من قطاع الإنتاج؛ بعد تبني فريق هندسي وفني بالإدارة العامة للمياه خطة ذاتية توسعية وتنظيمية تم تنفيذها.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، المهندس حمدي بن دبشي الشراري، أنه نتيجة لمكتسبات سريعة لثلاثة مشاريع قائمة تبلغ قيمتها (50) مليون ريال، عقب الانتهاء من مراحل متعددة من هذه المشاريع، تم ربطها لتصل الشبكة العامة للأحياء الستة من الخزان التشغيلي بمخطط 55، مما أسهم في تدفق كميات المياه لما يقارب 100 ألف نسمة بانسيابية وبضغوط مناسبة، تتلاءم مع الضغوط العامة للشبكة، ودون تأثير على ما يتم ضخه للأحياء الأخرى في مدينة الدمام.

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