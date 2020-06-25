- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
تعرض مدير مستشفى الخاصرة التابع لمحافظة القويعية حمود مرزوق العتيبي لحادث مروري، مساء اليوم، أدخل على إثره في التنويم بمستشفى عفيف العام.
وأسفر الحادث عن تعرض "العتيبي" لكدمات متفرقة في جسده، وصحته مطمئنة، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج والملاحظة.
25 يونيو 2020 - 4 ذو القعدة 1441 12:30 AM
أُصيب بكدمات متفرقة أدخل على إثرها في التنويمحادث مروري لمدير مستشفى الخاصرة العام
تعرض مدير مستشفى الخاصرة التابع لمحافظة القويعية حمود مرزوق العتيبي لحادث مروري، مساء اليوم، أدخل على إثره في التنويم بمستشفى عفيف العام.
وأسفر الحادث عن تعرض "العتيبي" لكدمات متفرقة في جسده، وصحته مطمئنة، حيث نقل للمستشفى لتلقي العلاج والملاحظة.
، حادث مروري لمدير مستشفى الخاصرة العام ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر حادث مروري لمدير مستشفى الخاصرة العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.