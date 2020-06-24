شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ 5 أشخاص علقوا في وادي غمرة بضباء والان نبدء بالتفاصيل

أنقذت فرق الدفاع المدني بمحافظة ضباء، أمس، مواطن وأربعة مقيمين ، علقوا خلال تنزههم في أحد الأودية بمركز الديسة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري أنه أثناء ورودالبلاغ باشرت الفرق الميدانية مهامها واستطاعت - بفضل الله- الوصول للعالقين في الوقت المناسب وجرى إسعافهم في الموقع وتقديم الرعاية الطبية لهم من قبل الهلال الأحمر وهم بصحة جيدة.