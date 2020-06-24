شكرا لقرائتكم خبر عن تضرر 42 محلا.. السيطرة على حريق سوق الخضار بسكاكا والان نبدء بالتفاصيل

‏صرح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف النقيب عبد الرحمن الضويحي عن تمكن فرق الدفاع المدني بمدينة سكاكا من إخماد حريق شب في سوق الخضار المركزي بمدينة سكاكا. وأوضح أن الحريق ألحق الضرر بـ(42) محلاً على مساحة تقدر بـ 850 متر مربع. وأكد النقيب الضويحي أن مساندة عدد من الجهات الأمنية والجهات الخدمية المختصة ساهمت في السيطرة على الحريق دون حدوث وفيات أو إصابات أثناء عملية الإطفاء.

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