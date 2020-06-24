شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع دولي يناقش تدابير المملكة للحد من «كورونا» باليمن والان نبدء بالتفاصيل

اجتمع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، في لقاء افتراضي، مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناهد حسين، وخبراء التنمية في UNDPYemen إسحاق ديوان، وبسام رمضان، وماريس أوليفر.

وناقش الاجتماع التدابير المتخذة من المملكة للحد من آثار جائحة كورونا وتحجيم ضررها في اليمن، والتحديات التي تواجه العمل التنموي لبحث سبل التعاون المشترك وخطط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المراحل القادمة لتنفيذ المشاريع التنموية، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر.