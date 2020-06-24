شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع دولي يناقش تدابير المملكة للحد من «كورونا» باليمن والان نبدء بالتفاصيل
اجتمع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر، في لقاء افتراضي، مع نائبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن ناهد حسين، وخبراء التنمية في UNDPYemen إسحاق ديوان، وبسام رمضان، وماريس أوليفر.
وناقش الاجتماع التدابير المتخذة من المملكة للحد من آثار جائحة كورونا وتحجيم ضررها في اليمن، والتحديات التي تواجه العمل التنموي لبحث سبل التعاون المشترك وخطط البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في المراحل القادمة لتنفيذ المشاريع التنموية، واستعادة الخدمات الأساسية ذات الأثر المباشر.
كانت هذه تفاصيل خبر اجتماع دولي يناقش تدابير المملكة للحد من «كورونا» باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.