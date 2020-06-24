وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية: الإمارات تؤكد تضامنها مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا. المزيد

أعلن الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الأربعاء، تضامن بلاده مع فرنسا في مواجهة التصريحات والأعمال العدوانية المستمرة من تركيا.

كما أدان قرقاش بشدة، في تغريدة بحسابه عبر تويتر، سلوك تركيا الخطير في استهداف سابق لسفينة تابعة للبحرية الفرنسية ضمن مهمة للناتو لفرض حظر للسلاح أقرته الأمم المتحدة.

وطلبت فرنسا، في وقت سابق اليوم، من الاتحاد الأوروبي الأربعاء إجراء مناقشة "بلا حدود" بشأن علاقته مع تركيا.

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وقال وزير الخارجية جان إيف لودريان، الأربعاء، إن على "الاتحاد الأوروبي مناقشة علاقته بتركيا دون خجل أو محرمات".

والإثنين الماضي، ندد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"اللعبة الخطيرة" التي تمارسها تركيا في ليبيا، معتبرا أنها تشكل تهديدا مباشرا للمنطقة وأوروبا.

وقال ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسي قيس سعيد في باريس، إن" تركيا تلعب لعبة خطيرة في الأزمة الليبية تناقض كل الالتزامات التي أعلنتها في مؤتمر برلين، مشيرا إلى أنه يجب وقف التدخلات الخارجية والتصرفات أحادية الجانب من قبل أنقرة".

وأضاف: لن نقبل بالدور الذي تلعبه تركيا ونقلها للمرتزقة السوريين إلى ليبيا، لافتا إلى أنه تحدث في وقت سابق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة الأزمة في ليبيا.