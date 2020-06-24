المتحدث باسم الجيش الليبي: القوات المسلحة في جاهزية تامة للتعامل مع أي طارئ.. ونفذنا تدريبات قتالية غرب سرت المزيد

أكد الجيش الليبي، الأربعاء، جاهزيته التامة للتعامل مع أي طارئ، موضحا أنه نفذ تدريبات قتالية غرب سرت.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي، في مؤتمر صحفي، إن "العمليات العسكرية شرق مدينة مصراتة ما زالت تحت بند السري للغاية".

ونفى المسماري ما نقلته وسائل إعلام حول اشتباكات غربي سرت، مؤكدا أن "القوات المسلحة قامت الثلاثاء بتدريب قتالي غرب سرت، وجاهزة بشكل تام للتعامل مع أي طارئ في أي وقت".

وأضاف أن "رحلات الطيران من تركيا إلى طرابلس ومصراتة مستمرة، وتم رصد 4 رحلات من معيتيقة إلى إسطنبول ، تنقل مرتزقة سوريين من ليبيا ربما إلى مناطق أخرى كشمال العراق".

وكشف المسماري أنه "تم تسجيل ورصد وجود قطع بحرية تركية أمام الشواطئ الليبية الغربية داخل المياه الأقليمية بشكل غير شرعي لدعم -حكومة الإرهاب في طرابلس- آخرها 5 قطع بحرية تركية بينها بوارج، الثلاثاء".

ونوه اللواء أحمد المسماري إلى أن "وجود تركيا في ليبيا لا يهدد ليبيا ومقدراتها ومستقبل أبنائها فقط بل يهدد المنطقة بكاملها".

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وتابع المسماري إن "أردوغان لا يعمل لصالح الشعب التركي والدليل ألاف الوطنيين في سجونه وأقوى ضربه تلقاها الجيش التركي خلال أعوام كان تعريتهم من ملابسهم العسكرية في الشوارع".

وحول بيان وزراء الخارجية العرب أكد متحدث الجيش الليبي أن "بعض الدول تحفظت على بنود في قرار الوزراء العرب بسبب تغلغل الفكر الأردوغاني في هذه الدول".

كما رحب بما جاء في كلمة الرئيس التونسي حول ليبيا خلال لقائه نظيره الفرنسي، مشيرا إلى أن "تنظيم الإخوان في تونس تضايق وتحرك ضد هذه التصريحات راشد الغنوشي ليثير المتاعب بأوامر من أردوغان بسبب هذه التصريحات".

وأشار إلى أن "أردوغان يحاول التغلغل في النيجر وتشاد والقرن الإفريقي لإحاطة ليبيا، وتلقى درسا قاسيا من الجيش السوداني"، حسب قوله.

وأردف المسماري أن "على أردوغان وإعلامييه ومحلليه عدم التحدث باسم الشعب الليبي لأنه من خلال نوابه لم يعطوا الشرعية لا للسراج ولا للاتفاقيات التي وقعها".

وفند المسماري كل ما ورد في التقارير الإعلامية عن اتهامات للجيش الليبي في ترهونة، قائلا إن "هذه الاتهامات للتغطية على جرائم المليشيات في المدينة، مؤكدا أن ما عثر عليه من جثث في مستشفى ترهونة هم من شهداء الجيش الليبي".

وأضاف أن "الذخائر التي عثر عليها، هي من مخلفات حروب سابقة ولدى الأمم المتحدة علم بها وموضوعة في معسكر بعيدا عن المدنيين".