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شكرا لقرائتكم مصادرة 200 كجم مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بـ القصيم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
متابعات الخليج 365 - القصيم
تمكن مراقبو وزارة الشؤون البلدية والقروية من ضبط 56 مخالفة، ومصادرة 200 كجم من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر بالقصيم.
وفي التفاصيل: أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: أنه تم ضبط 56 مخالفة ومصادرة 200 كجم من مستحضرات تجميل مجهولة المصدر.
وأضافت وزارة الشؤون البلدية أن أمانة القصيم تكثف جولاتها الرقابية على محلات الحلاقة والمشاغل النسائية؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية.
بروتوكولات صالونات التجميل:
يذكر أن وزارة التجارة نشرت، في وقت سابق، أبرز بروتوكولات صالونات التجميل، والتي تم العمل بها ابتداء من يوم الأحد 29 شوال 1441هـ، وذلك بالتزامن مع العودة للحياة الطبيعية.
وتضمنت هذه البروتوكولات:
– عدم دخول من هم أقل من 7 سنوات وإغلاق محلات صالونات الأطفال.
– يفضل الحجز المسبق.
– يفضل إبلاغ العميلة بأهمية غسل الشعر مسبقًا قبل الحضور.
– يجب على العاملات ارتداء الكمامات والقفازات ويفضل استخدام درع الوجه.
– تشجيع استخدام الدفع الإلكتروني.
– ترتيب مكان الكراسي لتحسين التباعد الاجتماعي لمسافة 1.5 متر.
– يجب تطهير كراسي الصالونات بعد كل عميل.
– عمل نقطة فحص عند جميع المداخل تتضمن قياس درجة الحرارة.
– إزالة العناصر غير الضرورة كالمجلات ومواد القراءة.
– يجب أخذ بيانات كل عميل.
– منع تقديم المشروبات والاقتصار على المياه.
– يجب عدم ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات عند الذهاب للصالونات.
– إلغاء جميع خدمات المساج.
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