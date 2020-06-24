إيداع معاشات التقاعد والتأهيل الشامل غدًا الخميس .. الراتب الأحد

2020-06-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

من المقرر أن يتم غدًا الخميس إيداع معاشات التقاعد عن شهر يوليو في حسابات المتقاعدين.

ومن المقرر أيضًا أن تودع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، غدًا الخميس رواتب مستفيدي ومستفيدات التأهيل الشامل في حسابات مستفيديها.

وسيتم إيداع رواتب موظفي الدولة للشهر الجاري من مدنيين وعسكريين، صباح يوم (الأحد) 28 يونيو، بدلًا من يوم 27 يونيو المقبل والذي يصادف يوم إجازة رسمية.

حجز موعد سابق شرط لاستقبال المراجعين:

يذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد دعت في وقت سابق، عملاءها للاستفادة من خدماتها الإلكترونية وإنجاز جميع خدماتهم ومعاملاتهم من خلال بوابة المؤسسة الإلكترونية وقنوات الخدمة الرقمية ومركز الاتصال؛ بما يغنيهم وبشكل كامل عن زيارة الفروع.

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وأشارت المؤسسة إلى أن عودة مقرها وفروعها الرئيسية لاستقبال المراجعين سيكون في مرحلته الأولى للحالات الخاصة والضرورية في الفروع الرئيسة فقط ووفقًا لعددٍ من الإجراءات والاحترازات الوقائية اللازمة.

التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية:

وأوضحت المؤسسة أن استقبال المراجعين في مقرها وفروعها الرئيسة لن يتم إلا من خلال خدمة (حجز الموعد) المسبق الذي يتم الدخول إليه عبر الخدمات الإلكترونية في بوابة المؤسسة الإلكترونية؛ وذلك حرصًا على سلامة العملاء، مشددةً على أهمية الحضور لمقر الفرع المحدد في الوقت المحدد، والالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل وزارة الصحة، بما في ذلك التقيّد بإجراءات التباعد الاجتماعي، واشتراط لبس كمامة الوجه، وقياس درجة حرارة الجسم قبل السماح للعميل بالدخول، ولن يسمح بدخول الفرع في حال كانت درجة الحرارة 38 وأعلى، كما لن يسمح بدخول غير صاحب الطلب.

وبينت المؤسسة أن الفروع التي ستباشر أعمالها بدءًا من يوم الأحد 22 شوال الموافق 14/ 6/ 2020م هي فروعها الرئيسة في كل من: الرياض والدمام والمدينة المنورة وحائل وتبوك ونجران وأبها وجازان وعرعر وسكاكا والقصيم والباحة والاحساء.

يُذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد تسعى وبشكل مستمر لتنويع وسائل وقنوات تقديم خدماتها لعملائها والارتقاء بها بما يتوافق مع رؤيتها وأهدافها نحو التحول الرقمي والتركيز على متلقي الخدمة وتقديم جميع المعاملات والخدمات إلكترونيًّا بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.

التقاعد تعلن بدء استقبال المراجعين في الفروع بعد دمج بعضها و تعديل مسماها إلى “مراكز خدمة”

طريقة الاطلاع على تفاصيل المعاش التقاعدي والاستقطاعات

التقاعد : حجز موعد شرط استقبال المراجعين

التقاعد: لا علاقة لنا بالمحافظ الادخارية المخصصة للمتقاعدين

التأمينات الاجتماعية: إيداع المعاش التقاعدي ومخصص ساند عن شهر يونيو

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