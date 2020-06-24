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إنقاذ 5 أشخاص علقوا في وادي غمرة
العثور عليهم وهم بحالة عطش وإعياء
متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك
باشرت فرق الدفاع المدني بحافظة ضباء، مساء اليوم الأربعاء، إنقاذ 5 أشخاص، مواطن سعودي و4 أجانب، علقوا في وادي “غمرة ” التابع لمركز الديسة، أثناء رحلتهم الاستكشافية بالمنطقة.
وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز بن فرحان الشمري: إنهم تلقوا عند الساعة الرابعة والنصف من مساء اليوم بلاغًا يفيد بتعرض 5 أشخاص للاحتجاز بالوادي، وعلى الفور تم تحريك فرق الإنقاذ، وبناء على الإحداثيات المرسلة لموقع الأشخاص، تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين المجموعة الأولى بوادي “غمرة” والمجموعة الثانية تم توجيهها لشعيب “الهبيرة” لضمان سرعة الوصول.
وأضاف الشمري: “تم على إثر ذلك التوصل للأشخاص عند الساعة السادسة مساءً، وعددهم 5 أشخاص أحدهم مواطن سعودي والآخرون من دول أجنبية مختلفة، وهم بحالة عطش وإرهاق أثناء رحلتهم الاستكشافية للمنطقة”.
وأشار الرائد الشمري إلى أنه قد جرى إسعاف الـ5 أشخاص في الموقع وتقديم الرعاية الطبية لهم من قبل الهلال الأحمر، وهم بصحة جيدة ولله الحمد.
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