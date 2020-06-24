فتح باب التسجيل والقبول بـ كلية الأمير سلطان الصناعية

2020-06-24

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت المؤسسة العامة للصناعات العسكرية بمحافظة الخرج عن بدء التسجيل والقبول بكلية الأمير سلطان الصناعية للعام الدراسي 1441/ 1442هـ، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم حاصلًا على الشهادة الثانوية العامة انتظام نهاري قسم (علوم طبيعية)، أو الثانوية الصناعية بمعدل تراكمي لا يقل عن (90) أو ما يعادلها.

– أن يكون المتقدم من خريجي العام الحالي 1440/ 1441هـ.

– لخريجي الثانوية الصناعية التخصصات المطلوبة هي (إنتاج- صيانة- آلات ومعدات كهربائية- إلكترونيات صناعية وتحكم- كيمياء صناعية).

– تعطى الأفضلية لمن لا تقل لديه درجة كفايات اللغة الإنجليزية عن (30) ودرجة التحصيلي عن (70) ودرجة القدرات عن (70)، ويجوز التسجيل عند عدم توفر أي من هذه الاختبارات شريطة تزويد اللجنة بها قبل إعلان القبول المبدئي.

– أن يكون حسن السيرة والسلوك.

– ألا يزيد عمر المتقدم عن (20) عامًا عند بدء العام الدراسي 1441/ 1442هـ.

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– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومن أبوين سعوديي الأصل والمنشأ وإحضار ما يثبت ذلك.

– أن يجتاز الفحص الطبي والمخبري.

– أن يتناسب طول المتقدم مع وزنة بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160سم) ووفق ما يتطلبه التخصص المطلوب دراسته من الطالب.

– لم يسبق أن صدر بحقه حكم شرعي بقضية مخلة بالشرف والأمانة.

– أن يجتاز المقابلة الشخصية.

وأوضحت المؤسسة أن التسجيل متاح بدءًا من اليوم الأربعاء، ويستمر حتى الساعة العاشرة صباحًا من يوم الثلاثاء الموافق 9/ 11/ 1441هـ، وذلك عبر موقع المؤسسة الإلكتروني: (هنا)

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